Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая

В Екатеринбурге отопительный сезон завершится 12 мая. «Это единая дата для всего жилого фонда»,— сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он отметил, что в социальных учреждениях тепло отключат в последнюю очередь. После этого в городе начнутся ремонты сетей и техники, а также профилактические работы, чтобы новый отопительный сезон начался в срок.

Напомним, в 2024 году первый этап подключения отопления в Екатеринбурге начался 16 сентября: по словам Алексея Орлова, готовность 8 тыс. домов и 1,2 тыс. объектов социальной сферы к зиме приближалась к 100%.

Ирина Пичурина