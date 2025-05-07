Reuters: три истребителя рухнули в Джамму и Кашмире после начала атаки Индии

Три истребителя потерпели крушение на территории штата Джамму и Кашмир спустя несколько часов после объявления Индией операции «Синдур». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в местных органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть самолета, упавшего в Ууяне в Кашмире

Фото: Sharafat Ali / Reuters Часть самолета, упавшего в Ууяне в Кашмире

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Как сообщило агентство, пилот одного из самолетов был ранен, его доставили в больницу. Каким вооруженным силам принадлежал истребитель, а также его модель, не уточняется.

Британская газета The Guardian сообщила о похожем случае — истребитель рухнул на территории школы в южной деревне Ууян в Кашмире. Инцидент произошел вскоре после начала атаки Индии на Пакистан. Идет ли речь об инциденте, о котором писал Reuters,— неизвестно.

Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.

Главное о военной операции Индии «Синдур» и ответе Пакистана — в материале «Ъ».