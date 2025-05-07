Минобороны Пакистана заявило о 8 погибших и 35 раненых в результате атаки Индии
Представитель Минобороны Пакистана Ахмед Шариф Чоудри заявил о восьми погибших и 35 пострадавших в результате ударов вооруженных сил Индии по территории Пакистана. Слова господина Шарифа приводит телеканал Geo TV.
В ведомстве уточнили, что два человека числятся пропавшими без вести.
Армия Индии вечером 6 мая начала операцию «Синдур», в рамках которой нанесла ракетные удары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане.
Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала.
О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».