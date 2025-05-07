Их дело воспитывать детей

Министерство юстиции РФ предложило регламентировать «культурно-воспитательную работу» с несовершеннолетними в СИЗО. Основные направления этой работы — «нравственное, правовое, патриотическое, социально-культурное, физическое, эстетическое, духовное, просветительское воспитание». С подростками, находящимися под стражей, будут проводиться занятия, лекции, беседы, конкурсы, викторины и турниры. Кроме того, для них организуют встречи с представителями культуры и занятия в кружках по интересам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Минюст опубликовал на regulation.gov.ru проект приказа, устанавливающий порядок «культурно-воспитательной работы» с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми (речь идет о подростках, содержащихся под стражей в СИЗО и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов). Такая работа уже предусмотрена федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», но порядка ее проведения не существует.

В проекте приказа Минюст планирует прописать, что проведение культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними начинается со дня их «прибытия в учреждение».

В течение трех дней за подростком закрепят психолога, воспитателей и работников «других подразделений учреждения для осуществления с ним индивидуальной культурно-воспитательной работы». Они изучат характеристику несовершеннолетнего и свяжутся с образовательными учреждениями, в которых он учился до ареста. С учетом полученных данных, а также «возрастных, физических и психологических особенностей» будет составлен план культурно-воспитательной работы на два месяца. Предполагается, что сотрудники воспитательного отдела будут вести дневники работы с каждым подростком, включающие анкеты с вопросами.

Основные заявленные направления культурно-воспитательной работы (которая в результате должна привести к «гармоничному развитию личности несовершеннолетнего») — «нравственное, правовое, патриотическое, социально-культурное, физическое, эстетическое, духовное, просветительское воспитание». Отдельно отмечается, что работа может проводиться как в индивидуальных, так и в групповых формах. В последние включены: занятия, лекции, беседы, конкурсы, викторины, турниры, диспуты, встречи с деятелями культуры и искусства, спортивные мероприятия, а также занятия в кружках по интересам.

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала “Ъ”, что сегодня главная задача администрации СИЗО — обеспечить образовательный процесс, поэтому в корпусах для несовершеннолетних сегодня уже есть учебные классы и спортплощадки.

«Есть и психологи, и воспитатели-психологи, но уровень их работы сложно оценить,— сказала правозащитница.— Сейчас же предлагается все это структурировать, прописать, что за каждым несовершеннолетним будут закреплены конкретные сотрудники, с них будет и дальнейший спрос. Это повышает степень их ответственности».

При этом у эксперта возникли замечания к вопросам, включенным в анкету. Планируется, что несовершеннолетние будут рассказывать о семье, родителях, жилищных условиях, вредных привычках, наличии татуировок, отношении к криминальной субкультуре и т. д. «Меня смутила часть про отношение подростка к совершенному преступлению,— говорит Ева Меркачева.— Формулировки анкеты в принципе не предполагают, что подросток мог оказаться за решеткой в результате трагичного стечения обстоятельств, ошибки следствия, чьего-то оговора». Так, например, в анкете присутствует вопрос: «О чем думал несовершеннолетний, когда совершал преступление?» В числе ответов: «не думал об ответственности, надеялся избежать ответственности, относился безразлично; иное». «Я напомню, что люди в СИЗО находятся до приговора и, соответственно, они не признаны виновными. Называть их виновными неправомочно»,— заключила правозащитница.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 20 мая.

Эмилия Габдуллина