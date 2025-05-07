Спрос на посуточную аренду жилья вырос на 14% из-за дефицита отелей

В майские праздники 2025 года спрос на посуточную аренду жилья в России вырос на 14% в годовом выражении, подсчитали в «ЦИАН.Аналитике». Средняя стоимость аренды квартиры достигла 3,67 тыс. руб. в сутки (+11% к маю 2024 года). Наибольший рост цен зафиксирован в Калининграде (+20%, до 3,97 тыс. руб.) и Москве (+15%, до 5,15 тыс. руб.).

Основными причинами стали дефицит гостиничных номеров и рост внутреннего туризма. В Крыму, куда перенаправляется часть потока после экологической аварии на Кавказе, спрос на аренду в Ялте и Евпатории вырос вдвое.

Эксперты связывают ситуацию с длинными праздниками, увеличением деловых поездок (+61%, по данным OneTwoTrip) и сокращением ввода новых отелей. В Москве, например, число новых гостиничных лотов к концу года снизится на 11,8%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы разошлись по домам».