«В списках не значился» возглавил российский кинопрокат в первые майские

Совокупные сборы российских кинотеатров в первую половину майских праздников (1–4 мая) составили 833,7 млн руб., что на 22% больше, чем годом ранее (681,2 млн руб.). Однако число зрителей немного сократилось — с 2,2 млн до 2,1 млн человек. С данными ЕАИС Фонда кино ознакомился «Ъ».

По оценке «Централ партнершип», общие сборы кинотеатров за первую половину майских праздников уже превысили 900 млн руб., что стало третьим результатом в истории после рекордов Marvel в 2018–2019 годах.

Лидером проката стала военная драма «В списках не значился» (235,4 млн руб.), следом идут «Кракен» (223,5 млн руб.) и «Батя» (104 млн руб.). Зарубежные релизы собрали значительно меньше: хоррор «Оно. Новая глава» — 23 млн руб., мультфильм «Очи» — 17,3 млн руб.

Однако опрошенные «Ъ» эксперты не считают бокс-офис этого года удовлетворительным для кинотеатров. Они связывают это с отсутствием разнообразного репертуара, который мог бы привлечь в залы аудиторию из разных сегментов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «На экранах развернулась драма».