США и Турция договорились о совместных усилиях по урегулированию на Украине

Турция и США по итогам переговоров президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа договорились совместно работать над урегулированием региональных конфликтов, в том числе между Россией и Украиной. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joshua Roberts / Reuters Фото: Joshua Roberts / Reuters

«Господин президент придает огромное значение урегулированию конфликта между двумя важными, близкими соседями Турции и всегда подчеркивает, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны»,— сообщили «РИА Новости» в турецкой администрации.

Как заявил Дональд Трамп, 5 мая он провел «очень хороший» и продуктивный разговор с турецким коллегой, с которым «он с нетерпением» ждет возможности поработать для завершения боевых действий на Украине. В канцелярии господина Эрдогана по итогам переговоров двух лидеров сообщили, что Анкара продолжит предпринимать шаги для развития сотрудничества с США во многих областях.

В конце апреля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает с американским коллегой Дональдом Трампом «телефонную дипломатию» и при первой возможности проведет с ним встречу. Он допускал, что инициированное Россией майское перемирие может привести к постоянному прекращению огня на Украине.

Лусине Баласян