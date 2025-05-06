Минфин не получал заявок на возвращение иностранных компаний

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство не получало заявок от иностранных компаний на возвращение в Россию. Он добавил, что правительство заинтересовано в возвращении зарубежного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как заявил министр на брифинге, окончательные требования к компаниям, которые решат вернуться, пока не разработаны. При этом он уточнил, что иностранный бизнес не должен возвращаться в ущерб российским предприятиям.

«Такого рода случаи мы планируем, что будут рассматривать в рамках отраслевых групп, и, если будут конкретные ситуации, мы планируем рассматривать на нашей подкомиссии»,— сказал Антон Силуанов (цитата по «Известиям»).

В марте президент Владимир Путин поручил разработать правила возвращения иностранных компаний в Россию. По его словам, у российской стороны должны быть гарантии добросовестного выполнения обязательств зарубежными брендами.