Судиться с работодателем подано

Минтруд предлагает дополнить Трудовой кодекс описанием признаков трудовых отношений, чтобы добиться единообразной практики признания их таковыми в судах по жалобам работников. Сейчас, по оценкам министерства, теневой рынок труда в РФ обеспечивает занятость 9,6 млн человек. Впрочем, юристы указывают, что эти же критерии уже были сформулированы в рекомендациях Международной организации труда (МОТ) еще в 2006 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минтруд разработал поправки к Трудовому кодексу (ТК), они закрепляют в нем новые признаки трудовых отношений, проект опубликован на портале regulatiтon.gov.ru.

Как объясняют авторы законопроекта в пояснительной записке, до сих пор часть российских работодателей уклоняется от законного оформления трудовых отношений.

Напомним, как ранее писал “Ъ”, по оценке Минтруда, которую ведомство дало в своем итоговом докладе о результатах ведомственной работы в 2023 году, нелегально в РФ работают 9,6 млн человек. Это менее 15% от всех занятых (свыше 75 млн человек). Плановый ориентир по сокращению теневой занятости на 2024–2026 годы для министерства установлен на уровне 2,9 млн человек, за 2023 год властям удалось выявить 795 тыс. неформально занятых (подробнее см. “Ъ” от 28 апреля).

Когда работники, ранее работавшие по договору ГПХ, обращаются в суд, судьи, как правило, руководствуются признаками трудовых отношений, указанными в статье 15 ТК, а также Постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ от 29 мая 2018 года №15. Однако, указывают авторы проекта, если добавить характеристики из постановления непосредственно в ТК, это позволит уменьшить число спорных ситуаций в судах.

Напомним, пленум ВС зафиксировал у трудовых отношений 11 признаков, в том числе их стабильный характер, наличие у работника дополнительных гарантий, выполнение работы по указаниям работодателя, интегрированность работника в организационную структуру работодателя и т. д. Как сообщил замминистра труда Дмитрий Платыгин, эти критерии были сформированы на основе действующих норм Трудового кодекса, судебной практики, правоприменительной практики, поэтому уточнение перечня «поможет работникам и работодателям самостоятельно корректно классифицировать отношения при заключении договора, а также позволит ускорить судебное делопроизводство по восстановлению прав работника, поскольку суд сможет опираться на конкретные признаки трудовых отношений».

Впрочем, как отмечает руководитель практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова, критерии трудовых отношений, описанные в постановлении ВС в 2018 году, были сформулированы в 2006 году, опубликованы в Рекомендации МОТ №198 и российские суды уже тогда ссылались на этот документ. Насколько закрепление их именно в ТК окажет влияние на судебную практику, сказать сложно, подчеркивает Анна Иванова.

Помимо критериев трудовых отношений, этим же проектом закона Минтруд предлагает дать трудовым инспекциям право подавать иски, касающиеся трудовых отношений, в суд.

Впрочем, как ранее писал “Ъ”, новые полномочия, возможно, будет некому исполнять: в 2025 году Роструд может сократить число инспекторов из-за снижения финансирования их работы (подробнее см. “Ъ” от 24 марта). «Сейчас мы наблюдаем, что инспекторы даже не ходят в суд, когда суд их привлекает в качестве третьего лица в дело. Будут ли они подавать заявления в суд, когда на них массово обрушатся жалобы работников? Работники, в свою очередь, будут подавать заявления в Государственную инспекцию по труду и долго ждать, а потом еще в суде объяснять, почему они пропустили срок исковой давности»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова