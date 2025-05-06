Определился соперник «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина

Соперником ярославского ХК «Локомотив» в финальной серии Кубка Гагарина станет челябинский «Трактор», который сегодня одержал победу над столичным «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» вышел в финал 5 мая после четвертой победы над «Салаватом Юлаевым», серия ярославцев и уфимцев завершилась счетом 4-1. «Трактор» также победил в серии со счетом 4-1.

В регулярном чемпионате «Трактор» и «Локомотив» встречались дважды, обе игры остались за ярославцами — одна со счетом 5:3, вторая со счетом 4:2. К плей-офф 2025 года команды подошли с первыми местами в конференциях по итогам регулярного чемпионата. Годом ранее, в плей-офф 2024 года, команды играли в полуфинале, тогда железнодорожники забрали четыре победы сразу.

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.

Алла Чижова