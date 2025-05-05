Наставник «Локомотива» подвел итоги серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин подвел итоги серии с уфимским «Салаватом Юлаевым», которая состояла из пяти матчей. Железнодорожники 5 мая одержали четвертую подряд победу и выиграли серию со счетом 4-1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Несмотря на итоговый счет серии, все матчи были очень ровные, и по ощущениям, и по статистике. Классная команда Уфа, тренерский штаб здорово сработал, потенциал раскрыл ребят. Поэтому мы вовремя, после первой игры, уже поняли, кто против нас играет. В этом плане парни молодчики, перестроились. Это нам позволило выиграть серию. Мы вернулись туда, где мы закончили, поэтому то, что было до этого, наверное, ничего не будет стоить»,— сказал Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции. Напомним, что в прошлом году «Локомотив» в финале уступил «Металлургу».

Ярославцы проиграли «Салавату Юлаеву» первый матч серии. Игорь Никитин объяснил, что настраивал команду на серьезное противостояние.

«Ребята говорят: мы не читаем социальные сети. Но это от нынешнего поколения смешно слышать. Как мы не пытались донести, что команда из Уфы — третья в регулярке. Это же не случайно. Потом мы, как тренерский штаб, прекрасно понимаем, за счет чего они играют. Здорово, что парни после первой игры смогли прийти в себя и уже перестроиться»,— сказал Игорь Никитин.

В матче 5 мая по две шайбы забили Александр Радулов и молодой хоккеист Егор Сурин. На последнем и остановились журналисты, задавая вопрос наставнику.

«Про Егора пока буду молчать. Я вижу его на тренировках ежедневно, поэтому я понимаю, что он способен делать. Он сегодня сделал то, что отличает настоящих игроков. Игроков, которые могут из полумомента создать момент. Их очень мало, он один из них»,— рассказал наставник «Локомотива».

Игорь Никитин сообщил, что травмированный Рихард Паник сегодня был в раздевалке, завтра начинает кататься. Байрон Фрэз также продолжает тренироваться, но на лед его выпускать не стали из-за существующих рисков. «Загадывать не будем, но, конечно, мы не отказались бы от усиления»,— добавил Никитин.

Игоря Никитина попросили назвать «ключ» к «Салавату Юлаеву». Наставник ответил коротко: «"Локомотив" — самый главный ключ».

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле. Соперник «Локомотива» пока не определен — это будет либо челябинский «Трактор», либо московское «Динамо». Сейчас счет в полуфинальной серии 3-1 в пользу челябинцев.

Алла Чижова