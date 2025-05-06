Российский рынок акций впервые за неделю вышел в плюс

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 2,97%, до 2 820,07 пункта. Он показал рост впервые с 29 апреля. Индекс РТС увеличился до 1097,25 пункта (+4,17%).

Лидерами роста стали акции компаний ПИК (+5,17%), «Яндекс» (+4,66%), Эн+ (+4,39%), АФК «Система» (+4%), НОВАТЭК (+3,73). Упали бумаги МКБ (–0,77%). Стоимость большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросла в пределах 4,8%.

Рост российского фондового рынка произошел на фоне увеличения цен на нефть. Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE подорожали на 4%, до $62,69 за баррель. 5 мая цены опускались до минимумов с февраля 2021 года.

Петр Бузлаев