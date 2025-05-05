Цена нефти Brent опустилась ниже $59 за баррель

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE падала до $58,98 за баррель. Brent опустилась ниже $59 за баррель впервые с 9 апреля.

По состоянию на 9:25 мск фьючерс на Brent теряет в цене 2,6% и торгуется на уровне $59,6 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне снижается на 2,9%, до $56,5 за баррель.

В апреле нефть Brent потеряла в цене примерно 15%. Динамика снижения котировок в прошлом месяце оказалась максимальной с марта 2020 года. На фоне снижения стоимости нефти правительство России пересмотрело параметры бюджета. С 1 мая ОПЕК+ решила увеличить нефтедобычу на 411 тыс. баррелей в сутки.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Рынок заправляют нефтью».