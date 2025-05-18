Курсовая разница

В число крупнейших компаний Пермского края вошло ООО «Центр рекламных бюджетов». В прошлом году общество получило выручку 6,8 млрд руб., что кратно больше показателей ряда промышленных предприятий региона. Организация, принадлежащая структуре столичного предпринимателя Александра Шокурова, предоставляет рекламные услуги для бизнеса, а также развивает онлайн-курсы для маркетологов с использованием искусственного интеллекта. Эксперты связывают рост финансовых показателей со стремительной цифровизацией бизнеса. При этом на будущие результаты компании может повлиять рост конкуренции на рынке маркетинговых услуг.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Центр рекламных бюджетов» отчиталось о рекордных финансовых результатах за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла на 814,9%, достигнув 6,8 млрд руб. (годом ранее — 753,3 млн руб.). При этом чистый убыток компании увеличился с 8,5 млн в 2023-м до 605,3 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж организации составила 7,4 млрд руб., что выше предыдущего показателя в 8,8 раза (837,3 млн руб.). Вместе с тем кратно вырос показатель «прочих расходов» — до 1 млрд руб. Кредиторская задолженность достигла 3,1 млрд руб., дебиторская — 752 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составили 2,6 млрд руб.— это в пять раз больше, чем годом ранее. Так, по итогам прошлого года «Центр рекламных бюджетов» в рейтинге компаний сегмента «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области» занял третью позицию по объему выручки, уступив двум ООО — «Иксолла» и «Открытый город».

Отметим, что финансовые показатели ООО «Центр рекламных бюджетов» за прошлый год значительно превысили результаты ряда крупных региональных промышленных предприятий. Для сравнения: химкомбинат АО «Камтэкс-Химпром» показал выручку в размере 6,1 млрд руб., АО «Березниковский механический завод» — 3,1 млрд руб., ООО «Уралспецмаш» — 1,7 млрд руб., ООО «Краснокамский РМЗ» — 1,6 млрд руб.

ООО «Центр рекламных бюджетов» было зарегистрировано в Перми в 2019 году. Согласно Rusprofile, компания ведет консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий, создает базы данных и информационные ресурсы. Кроме этого, занимается ремонтом коммуникационного оборудования и розничной торговлей через интернет-аукционы. Уставный капитал — 38,1 тыс. руб. По данным официального сайта, Центр управляет рекламной системой Vitamin.tools, которая предоставляет услуги и инструменты по настройке рекламы для бизнес-структур. В числе клиентов организации — «РЖД», Aviasales, «Билайн», Университет «Синергия». 99,18% долей компании принадлежит пермскому ООО «Ягла», продвигающему онлайн-курсы для таргетологов и маркетологов. Остальными 0,82% владеет столичный предприниматель Павел Юровицкий. Генеральным директором обоих обществ является Александр Ставарский.

В ООО «Центр рекламных бюджетов» на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили. Связаться с Александром Ставарским не удалось — он не ответил на указанный на официальном сайте рабочий номер телефона.

Согласно официальному сайту, с 2017 года академия «Ягла» предлагает обучающие курсы для предпринимателей и бизнеса. Всего компания насчитывает примерно 14 различных программ по специальностям интернет-маркетолога, ИИ-таргетолога, веб-аналитика. Обучение проходит на собственной платформе разработчика. ООО «Ягла» принадлежит бизнесмену Александру Шокурову, который является гендиректором и управляющим партнером рекламной группы Kokoc Group, включающей в себя более 30 рекламных агентств в России, Индии, Индонезии, Испании и Мексике. Как свидетельствует информация базы Rusprofile, выручка ООО «Ягла» в 2024 году составила 264 млн руб., чистый убыток — 33 млн руб.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что практика достижения таких высоких финпоказателей компаниями, чья деятельность связана с продажей рекламы, тренингов и онлайн-курсов, не является массовой. При этом крупные обороты возможны только в том случае, если компания является игроком на стыке сразу нескольких рынков — не только онлайн-образования, но и маркетинговых технологий и профессиональных услуг. Господин Жарский не исключает, что рост выручки может быть следствием повышающегося спроса на маркетинговые продукты из-за цифровизации бизнеса, а также использования компанией системы платных подписок и партнерских программ. «Экономическая ситуация последних лет заставила многие компании активно переходить в онлайн и повышать эффективность своих рекламных бюджетов, что могло стимулировать спрос как на обучение, так и на специализированные сервисы типа Yagla»,— считает аналитик.

По мнению эксперта, большой убыток в данной ситуации «не обязательно является признаком неэффективности основного бизнеса, а следствием массированных инвестиций в будущее, включая затраты на привлечение клиентов и быстрый захват рынка». «Рост конкуренции в сегменте маркетинга и онлайн-курсов, а также расходов на использование инструментов искусственного интеллекта и квалифицированных специалистов может оказать давление на будущие финансовые показатели компании»,— подчеркнул Дмитрий Жарский.

Анастасия Леонтьева