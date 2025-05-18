Курсовая разница
Выручка пермского разработчика онлайн-курсов достигла почти 7 млрд рублей
В число крупнейших компаний Пермского края вошло ООО «Центр рекламных бюджетов». В прошлом году общество получило выручку 6,8 млрд руб., что кратно больше показателей ряда промышленных предприятий региона. Организация, принадлежащая структуре столичного предпринимателя Александра Шокурова, предоставляет рекламные услуги для бизнеса, а также развивает онлайн-курсы для маркетологов с использованием искусственного интеллекта. Эксперты связывают рост финансовых показателей со стремительной цифровизацией бизнеса. При этом на будущие результаты компании может повлиять рост конкуренции на рынке маркетинговых услуг.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ООО «Центр рекламных бюджетов» отчиталось о рекордных финансовых результатах за 2024 год. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», выручка общества выросла на 814,9%, достигнув 6,8 млрд руб. (годом ранее — 753,3 млн руб.). При этом чистый убыток компании увеличился с 8,5 млн в 2023-м до 605,3 млн руб. в 2024-м. Себестоимость продаж организации составила 7,4 млрд руб., что выше предыдущего показателя в 8,8 раза (837,3 млн руб.). Вместе с тем кратно вырос показатель «прочих расходов» — до 1 млрд руб. Кредиторская задолженность достигла 3,1 млрд руб., дебиторская — 752 млн руб. По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составили 2,6 млрд руб.— это в пять раз больше, чем годом ранее. Так, по итогам прошлого года «Центр рекламных бюджетов» в рейтинге компаний сегмента «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области» занял третью позицию по объему выручки, уступив двум ООО — «Иксолла» и «Открытый город».
Отметим, что финансовые показатели ООО «Центр рекламных бюджетов» за прошлый год значительно превысили результаты ряда крупных региональных промышленных предприятий. Для сравнения: химкомбинат АО «Камтэкс-Химпром» показал выручку в размере 6,1 млрд руб., АО «Березниковский механический завод» — 3,1 млрд руб., ООО «Уралспецмаш» — 1,7 млрд руб., ООО «Краснокамский РМЗ» — 1,6 млрд руб.
ООО «Центр рекламных бюджетов» было зарегистрировано в Перми в 2019 году. Согласно Rusprofile, компания ведет консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий, создает базы данных и информационные ресурсы. Кроме этого, занимается ремонтом коммуникационного оборудования и розничной торговлей через интернет-аукционы. Уставный капитал — 38,1 тыс. руб. По данным официального сайта, Центр управляет рекламной системой Vitamin.tools, которая предоставляет услуги и инструменты по настройке рекламы для бизнес-структур. В числе клиентов организации — «РЖД», Aviasales, «Билайн», Университет «Синергия». 99,18% долей компании принадлежит пермскому ООО «Ягла», продвигающему онлайн-курсы для таргетологов и маркетологов. Остальными 0,82% владеет столичный предприниматель Павел Юровицкий. Генеральным директором обоих обществ является Александр Ставарский.
В ООО «Центр рекламных бюджетов» на запрос «Ъ-Прикамье» оперативно не ответили. Связаться с Александром Ставарским не удалось — он не ответил на указанный на официальном сайте рабочий номер телефона.
Согласно официальному сайту, с 2017 года академия «Ягла» предлагает обучающие курсы для предпринимателей и бизнеса. Всего компания насчитывает примерно 14 различных программ по специальностям интернет-маркетолога, ИИ-таргетолога, веб-аналитика. Обучение проходит на собственной платформе разработчика. ООО «Ягла» принадлежит бизнесмену Александру Шокурову, который является гендиректором и управляющим партнером рекламной группы Kokoc Group, включающей в себя более 30 рекламных агентств в России, Индии, Индонезии, Испании и Мексике. Как свидетельствует информация базы Rusprofile, выручка ООО «Ягла» в 2024 году составила 264 млн руб., чистый убыток — 33 млн руб.
Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что практика достижения таких высоких финпоказателей компаниями, чья деятельность связана с продажей рекламы, тренингов и онлайн-курсов, не является массовой. При этом крупные обороты возможны только в том случае, если компания является игроком на стыке сразу нескольких рынков — не только онлайн-образования, но и маркетинговых технологий и профессиональных услуг. Господин Жарский не исключает, что рост выручки может быть следствием повышающегося спроса на маркетинговые продукты из-за цифровизации бизнеса, а также использования компанией системы платных подписок и партнерских программ. «Экономическая ситуация последних лет заставила многие компании активно переходить в онлайн и повышать эффективность своих рекламных бюджетов, что могло стимулировать спрос как на обучение, так и на специализированные сервисы типа Yagla»,— считает аналитик.
По мнению эксперта, большой убыток в данной ситуации «не обязательно является признаком неэффективности основного бизнеса, а следствием массированных инвестиций в будущее, включая затраты на привлечение клиентов и быстрый захват рынка». «Рост конкуренции в сегменте маркетинга и онлайн-курсов, а также расходов на использование инструментов искусственного интеллекта и квалифицированных специалистов может оказать давление на будущие финансовые показатели компании»,— подчеркнул Дмитрий Жарский.