Президент Германии назначил Мерца канцлером

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца канцлером страны. Во вторник господин Мерц был избран на эту должность парламентом только со второй попытки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP Фридрих Мерц (слева) и Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / AP

Во дворце Бельвю в Берлине Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Фридриху Мерцу верительную грамоту о назначении канцлером. «С небольшой задержкой, но искренне поздравляю вас с избранием. Желаю вам всего наилучшего в будущем»,— сказал президент, обращаясь к новому канцлеру ФРГ.

Во время первого тура избрания канцлера в Бундестаге Фридрих Мерц, вопреки ожиданиям, не набрал нужных 316 голосов, притом что правящая коалиция в составе социал-демократов и ХДС/ХСС занимает 328 мест в парламенте. Заручиться необходимой поддержкой депутатов политик смог со второй попытки: спустя несколько часов был организован второй тур.

Фридрих Мерц, в 2000-м прервавший политическую деятельность, несколько лет занимался бизнесом, а в 2021 году был избран в Бундестаг, после чего возглавил ХДС. Блок партии с ХСС победил на досрочных парламентских выборах, прошедших в феврале. Традиционно канцлером Германии становится лидер победившей политической силы. Фридрих Мерц, выступающий за поддержку Украины и тесное взаимодействие с ЕС и НАТО, стал десятым канцлером ФРГ.

Лусине Баласян