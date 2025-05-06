Потолок обрушился на сотрудника магазина в ходе капремонта дома на Садовой

Перекрытия в доме 105 по Садовой улице не выдержали капитального ремонта на втором этаже 6 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Под завалами оказался сотрудник магазина. Петербуржца спасли, с ним все в порядке.

Отметим, что на первом этаже дома расположены продуктовый магазин, булочная, табачная лавка и кофейня. Обстоятельства обрушения конструкций уточняются следователями. Проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что работника магазина насмерть придавило грузовым лифтом на проспекте Косыгина.

Андрей Маркелов