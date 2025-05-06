CAS отклонил апелляцию «Леона» на отстранение от Клубного чемпионата мира

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию мексиканского футбольного клуба «Леон», поданную против решения Международной федерации футбола (FIFA) о недопуске команды до участия в Клубном чемпионате мира. Это следует из релиза, опубликованного на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Denis Balibouse / Reuters Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ранее «Леон» отстранили от участия в турнире, поскольку клуб принадлежит компании Grupo Pachuca, которая также владеет контрольным пакетом акций другой мексиканской команды — «Пачуки».

Также CAS отклонил апелляцию коста-риканского клуба «Алахуэленсе», который настаивал, что должен занять место «Леона» на Клубном чемпионате мира. Именно он проиграл уступил в финале Лиги чемпионов CONCACAF — соревнования, за победу в котором «Леон» изначально вошел в число участников состязания.

Вскоре после отстранения «Леона» FIFA сообщила, что освободившееся место в турнире разыграют футбольные клубы «Лос-Анджелес» из США и «Америка» из Мексики.

Клубный чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в США. Это будет первый розыгрыш турнира после реформы: в нем примут участие 32 команды. Призовой фонд соревнования составит $1 млрд.

Подробнее о скандале с «Леоном» — в материале «Ъ» «Клубный чемпионат мира вошел в стык» .

Роман Левищев