В конфедерации футбола Бразилии опровергли информацию о матче со сборной России

Сборная Бразилии по футболу не планирует никаких матчей против команды России, сообщает CNN Brasil со ссылкой на конфедерацию футбола страны (CBF).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diego Vara / Reuters Фото: Diego Vara / Reuters

Ранее о заинтересованности бразильской стороны в проведении товарищеской встречи против сборной России по футболу сообщил портал Band. По его информации, CBF дала положительный ответ на предложение генерального секретаря Российского футбольного союза Максима Митрофанова и сообщила о согласии провести игру в одно из осенних окон для международных матчей — с 6 по 14 октября 2025 года или с 10 по 18 ноября 2025 года. В материале также фигурировало письмо за подписью президента CBF Эдналдо Родригеса, в котором говорилось, что сотрудничество сторон «будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития мирового футбола».

CNN Brasil сообщает, что связался с CBF. Неназванный представитель организации в ответ сообщил, что «никаких матчей против сборной России не планируется ни в футболе, ни в каком-либо другом виде спорта».

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации футбола из-за начала военной спецоперации на Украине.

Роман Левищев