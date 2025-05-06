Ушаков рассказал о «международном марафоне» Путина 10 мая

Президент Владимир Путин 10 мая планирует провести двусторонние переговоры с президентами Лаоса, Зимбабве, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«После проведения официального визита (генсека ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама.—“Ъ”) 10 мая у президента запланированы еще шесть двусторонних встреч, которые, как представляется, закончатся очень-очень поздно вечером в этот субботний день»,— рассказал господин Ушаков на брифинге (цитата по ТАСС).

Помощник президента отдельно отметил переговоры Владимира Путина с палестинским коллегой Махмудом Аббасом. «Это важная встреча с учетом нынешней острой ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому и наша сторона, и палестинские коллеги придают этому контакту очень большое значение, и мы его заранее согласовали»,— уточнил Юрий Ушаков. По его словам, после встречи с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым планируется завершить «международный марафон» главы государства.

Юрий Ушаков добавил, что российская сторона направила приглашения на парад Победы в Москве главам всех диппредставительств в РФ, в том числе послу США в Москве Линн Трейси. Кроме того, 9 мая в Москве ожидают лидеров 29 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Белоруссии, Сербии, Словакии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии.