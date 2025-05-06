Россия направила послу США приглашение на парад 9 мая

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что послу США в Москве Линн Трейси направили приглашение на парад Победы 9 мая. Будет ли она присутствовать, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол США в России Линн Трейси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Посол США в России Линн Трейси

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«На официальном уровне я не знаю. Я упомянул, что приглашение направлено американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Он уточнил, что главы всех диппредставительств в России получили приглашение на парад. Российские власти ожидают 9 мая 29 иностранных лидеров — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Сербии, Словакии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии.

Лусине Баласян