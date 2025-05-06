В Сочи провели учения по спасению пострадавших в морской акватории

В Сочи на пляже «Маяк» провели тактико-специальные учения по спасению пострадавших в акватории моря. Мероприятие было направлено на отработку действий при ликвидации последствий нарушения техники безопасности на водных объектах, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В ходе учений произошло столкновение двух маломерных судов из-за нарушения правил навигации. На одном из судов возник пожар, в результате чего пассажиры оказались в воде, некоторые из них получили травмы. Второе судно потеряло ход, а вблизи берега начал тонуть купающийся.

В операции принимали участие сотрудники различных служб, в том числе МЧС, спасательные организации, медицинские службы, полиция и городская администрация. Всего было задействовано 13 единиц техники и более 70 человек.

Глава города Андрей Прошунин отметил успешное проведение тактико-специальных учений в морской акватории, которые проводятся ежегодно перед началом купального сезона. Следующие учения запланированы в морском порту Сочи для отработки ликвидации разлива нефтепродуктов.

Регулярные тренировки проводятся во всех районах курорта. Сейчас подготовка инфраструктуры завершена на около 20 пляжах вдоль основных променадов. С 1 июня 2025 года в Сочи откроются 180 благоустроенных пляжей, безопасность которых обеспечат более 750 сертифицированных спасателей. На набережных установлены камеры видеонаблюдения системы «Безопасный город», всего в городе функционирует 3,7 тыс. таких устройств.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте продолжают подготавливать пляжи к купальному сезону, который стартует 1 июня. На некоторых пляжах специалисты уже установили зонты и лежаки.

Мария Удовик