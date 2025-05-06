ЦАХАЛ подтвердил атаки на аэропорт и энергообъекты в Йемене

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что нанесли удары по аэропорту столицы Йемена и объектам энергетической инфраструктуры в стране. В пресс-службе ЦАХАЛа назвали атаки ответом на инцидент с падением ракеты близ израильского аэропорта имени Бен-Гуриона.

«Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористической инфраструктуре хуситов в главном аэропорту Саны и разрушили ее, полностью выведя аэропорт из строя»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале ЦАХАЛа. По утверждению израильской стороны, режим хуситов регулярно использовал аэропорт для переброски оружия и боевиков.

В заявлении израильских вооруженных сил также говорится об атаках на несколько электростанций Йемена. В частности, сообщается об ударах по центральной электростанции «Дахбан» и цементному заводу в провинции Амран. Израильская сторона утверждает, что завод используется хуситами для строительства подземных туннелей и другой инфраструктуры.

4 мая йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Три человека получили ранения. В сообщениях израильской стороны отмечалось, что это первый случай, когда группировке хуситов удалось поразить главный аэропорт страны.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».

Анастасия Домбицкая