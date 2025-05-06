Ушаков: Россия и США обсуждали продление ДСНВ

Во время контактов России и США обсуждалось продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок которого истекает в феврале 2026 года. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Эта тема обсуждалась. Конкретные договоренности о том, чтобы вести переговоры именно по этой теме, такой договоренности пока не достигнуто»,— сказал Юрий Ушаков журналистам.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог. В МИД РФ подчеркивали, что Москва не может рассматривать этот вопрос «вне контекста все более враждебного американского курса».

После смены американской администрации министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог стран по стратегической стабильности нужно восстанавливать. При этом, по его словам, пока Россия «доктринально» остается врагом США, а значит, для начала необходимо начать вести дела «исключительно на основе равноправия».

Подробнее — в материале «Ъ» «У Договора СНВ истекает срок годности».

Лусине Баласян