Кириенко: Запорожская АЭС действует в правовом поле России

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Он провел совещание по вопросу эксплуатации станции. Основной задачей господин Кириенко назвал соответствие всем нормам и регламентам при подготовке к работе станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сергей Владиленович подчеркнул, что ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ, а задача коллектива — полностью обеспечить безопасность эксплуатации станции. На данный момент все шесть блоков ЗАЭС, как и прежде, находятся в состоянии "холодный останов"»,— сказано в сообщении ЗАЭС в Telegram-канале.

В текущем году планируется получить лицензию на эксплуатацию первого блока ЗАЭС. После чего лицензируют остальные блоки. Документы уже переданы в Ростехнадзор.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками ВВЭР-1000. С 3 марта 2022 года станция в Энергодаре контролируется российскими войсками. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Объекты станции объединены во ФГУП «Запорожская АЭС» и находятся в собственности РФ. Управляется АО «Росэнергоатом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом».

19 марта в Белом доме заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции. Тогда в Киеве заявили, что речь шла конкретно о ЗАЭС. Однако 26 марта МИД РФ сообщил, что страна не собирается передавать ЗАЭС Украине или любому другому государству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Екатерина Отрашкевич