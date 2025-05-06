МИД подтвердил планы России прекратить огонь на 72 часа

Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Москва планирует прекратить боевые действия на Украине на 72 часа. При этом, как она напомнила, власти Украины не согласились с условиями трехдневного перемирия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Напомню, 3 мая Зеленский публично отказался эту инициативу поддержать, пытаясь утверждать, будто такое предложение несерьезно. Напомним, что, в отличие от России, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху, нарушив режим прекращения огня около 5 тыс. раз. А в марте и апреле они 136 раз нарушили 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики»,— сказала Мария Захарова на брифинге (запись опубликована на сайте МИДа).

Представитель МИДа также заявила, что Россия вновь ведет борьбу «с поднявшим голову неонацизмом на Украине». По ее словам, задача по его искоренению будет выполнена, а «Киев и Одесса будут гордо носить заслуженные звания городов-героев».

28 апреля президент Владимир Путин заявил, что российская армия приостановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Он добавил, что войска России дадут «адекватный и эффективный ответ», если перемирие будет нарушено. Владимир Зеленский отклонил инициативу и предложил установить 30-дневное перемирие по модели, которую ранее предложили США.