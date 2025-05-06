Челябинца обвиняют в повреждении объекта культурного наследия в Севастополе

Управление ФСБ РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении челябинца, повредившего объект археологического наследия. Ущерб от его действий составил 960 тыс. руб. Об этом сообщает «Ъ — Кубань-Черноморье».

По данным УФСБ, 56-летний челябинец приобрел земельный участок, который частично расположен на территории поселения «Василядя Балка» в поселке Любимовка, датируемого VIII-X веками. Для проведения каких-либо работ на этой территории собственнику нужно было провести историко-культурную экспертизу, о чем он также был заранее уведомлен управлением охраны объектов культурного наследия Севастополя. Однако челябинец заложил на участке фундамент капитального строения без выполнения этого требования, тем самым разрушив культурный слой памятника археологии, сообщает УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ). Челябинцу может грозить штраф до 5 млн руб. или шесть лет лишения свободы.