Проект охранной зоны улицы Октябрьской революции в Уфе прошел экспертизу

Эксперты одобрили проект объединенной охранной зоны 74 объектов культурного наследия, расположенных вдоль улицы Октябрьской революции в историческом центре Уфы. Соответствующий акт опубликован на официальном портале Башкирии для антикоррупционной экспертизы.

Территория проектирования ограничена улицами Ленина, Пушкина, Сочинской, Посадской и Коммунистической. Документацию разработала Научно-проектная компания «Рисейв».

В перечень объектов культурного наследия, для которых предложено установить единую охранную зону, включены Доходный дом Поносова, Дом Блохина, Наркомат местной промышленности, Городское Чижевское здание, Волжско-Камский коммерческий банк, Дом жилой работников искусства, Видинеевский дом и так далее.

Единая охранная зона обозначена в документации вдоль улицы Октябрьской революции, на ней располагаются объекты культурного наследия. Ранее на ее части разрабатывалась градостроительная документация для сохранения объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов будет поделена на 21 подзону. Также обозначена единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

ООО «Научно-проектная компания "Рисейв"» зарегистрирована в феврале 2022 года в Уфе. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем выступает Светлана Решетникова. В 2024 году компания получила 5,8 млн руб. чистой прибыли при выручке 26 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2021 году в мэрии планировали превратить улицу Октябрьской революции от Гостиного двора до набережной реки Белой в пешеходную и приспособить объекты культурного наследия для современного использования. Позже сообщалось, что сначала будет отремонтирована проезжая и пешеходная часть дороги, перенесены инженерные сети и проведено благоустройство, а затем уже начнется реконструкция зданий.

Наталья Балыкова