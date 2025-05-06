Путин: онлайн-торговля в России развивается семимильными шагами

Президент Владимир Путин встретился с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком. Тот рассказал о необходимости корректировки отраслевых дисбалансов — в частности, между физической и онлайн-торговлей. Господин Путин заявил, что сфера онлайн-торговли в России «развивается семимильными шагами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Репик согласился, что эта отрасль «блестяще развивается». Он утверждает, что российские компании становятся лидерами в странах бывшего Советского Союза, а также выходят на рынки дружественных стран. «Онлайн и офлайн между собой пытаются, что называется, договориться, чтобы выровнять условия конкуренции. Мы стараемся находить оптимальные и для государства, и для потребителей, но и для бизнеса форматы»,— уточнил глава «Деловой России» (цитата по сайту Кремля).

Он обратил внимание, что дефицит в сфере кадров является одним из самых больших вызовов в российской экономике. Единственным решением, по словам Андрея Репика, будет повышение производительности труда. Он пояснил, что необходимы стимулы для замещения труда капиталом, «чтобы мы автоматизировали, роботизировали, использовали искусственный интеллект».

Укрепление курса рубля с начала текущего года привело к росту объемов трансграничной интернет-торговли в январе и феврале почти на 30%, до 49 млрд руб. Российские потребители продолжили заказывать за рубежом электронику, одежду и обувь, но также начали расти онлайн-покупки товаров для ухода за собой.

Подробности — в материале «Ъ» «Красота требует курсовых жертв».