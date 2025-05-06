Нижегородскому школьнику, напавшему на одноклассников, продлили домашний арест

Сормовский райсуд Нижнего Новгорода продлил домашний арест восьмикласснику школы №117, обвиняемому в нападении на одноклассников с ножом. Мера пресечения продлена до 11 июля 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в суде 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нападение произошло в школе 11 марта. Двое потерпевших получили ранения и были доставлены в больницу. По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемого задержали в тот же день и 12 марта отправили под домашний арест.

Как писал «Ъ-Приволжье», дело также возбудили по факту халатности работников школы. По версии следствия, происшествие стало возможным из-за их небрежного отношения к должностным обязанностям. Мэр Юрий Шалабаев сообщал, что комиссия департамента образования должна выяснить, почему не функционировала полностью рабочая рамка металлодетектора, из-за чего ученик смог пронести в школу нож. На время работы комиссии директора учреждения Татьяну Феоктистову отстранили от исполнения обязанностей.

По данным ЕГРЮЛ, с 4 апреля обязанности директора этой школы исполняет заместитель Людмила Айдаркина.

Галина Шамберина