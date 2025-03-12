Нижегородца, напавшего с ножом на одноклассников, отправили под домашний арест

Сормовский райсуд избрал меру пресечения нижегородскому школьнику, которого подозревают в покушении на убийство двоих одноклассников. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из здания суда 12 марта. Следователь просил заключить подростка в СИЗО, но суд в этом отказал и отправил подростка под домашний арест на два месяца, до 11 мая включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран зал судебного заседания, где в закрытом режиме рассматривали меру пресечения нижегородскому школьнику по делу о попытке убийства одноклассников

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ зал судебного заседания, где в закрытом режиме рассматривали меру пресечения нижегородскому школьнику по делу о попытке убийства одноклассников

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом для СМИ режиме, так как обвиняемый является несовершеннолетним.

Как писал «Ъ-Приволжье», ученик принес в школу №117 нож и ранил сверстников в связи с личной неприязнью. Потерпевшим оказали медпомощь, угрозы их жизни нет.

Помимо школьника, дело завели по факту халатности работников школы. Как полагает следствие, происшествие стало возможным из-за их небрежного отношения к должностным обязанностям. Мэр Юрий Шалабаев рассказал, что комиссия департамента образования должна выяснить, почему не функционировала полностью рабочая рамка металлодетектора, из-за чего ученик смог пронести в школу нож. На время работы комиссии директора учреждения Татьяну Феоктистову отстранили от исполнения обязанностей.

Андрей Репин