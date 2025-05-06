В Новороссийске из-за атаки ВСУ повреждены более 190 квартир

В Новороссийске после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обследовано 267 квартир в многоэтажках. По словам мэра повреждены 192 квартиры, заявил мэр города Андрей Кравченко.

Он рассказал, что в ЖК «Аврора» на Мысхакском шоссе повреждены ограждающие конструкции. В доме 71 на Суворовской повреждена несущая стена. Угрозы обрушения нет, но ограничено работоспособное состояние, уточнил мэр.

Он пообещал, что жильцам помогут с восстановлением имущества, а собственникам окажут материальную помощь. «Составлено 185 актов. Еще часть остается в работе, так как собственники проживают в других регионах»,— написал господин Кравченко в Telegram.

Новороссийск подвергся атаке дронов в ночь на 3 мая. В городе объявляли локальный режим ЧС. По данным Минобороны, в этот день над Краснодарским краем сбили в общей сложности 47 беспилотников. Пострадали пять человек, в том числе двое детей.

Подробности — в материале «Ъ» «Удар по квартирам».