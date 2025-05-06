ЮУ КЖСИ нашла субподрядчика для строительства интерната за 1 млрд рублей

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ) нашла субподрядчика для второго и третьего этапа возведения дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Контракт на сумму более 1 млрд руб. планируется заключить с ООО «СТ». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Компания стала единственным участником и победителем аукциона. Заявка ООО «СТ» полностью соответствовала требованиям.

Интернат построят на улице Южной в селе Миасское. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», он рассчитан на 210 мест. До 15 октября этого года подрядчику необходимо возвести медицинский корпус, два отделения для граждан с ограниченной мобильностью, корпус для постояльцев с ментальными расстройствами, до 15 октября 2026-го — здание для проживания сопровождающих, корпус с учебно-производственными мастерскими, прачечную, контрольно-пропускной пункт, автостоянку, насосные станции и котельную.

Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций является генеральным подрядчиком по контракту с ОГКУ «Челябоблинвестрой», заключенного декабре 2024 года на сумму более 1,5 млрд руб. По нему ЮУ КЖСИ обязалась «привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».