«Березкам» подготовили почву

В Челябинской области ищут субподрядчика для строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Работы оценены в 1 млрд руб. Исполнитель должен построить шесть корпусов для постояльцев. Аукцион объявила принадлежащая правительству региона Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ), которая выступает генподрядчиком по контракту с ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Компании заключили контракт на 1,5 млрд руб. еще в прошлом году. В 2023 году «Челябоблинвестстрой» и ЮУ КЖСИ уже подписывали договор на строительство интерната, но прокуратура через суд требовала признать его ничтожным.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЮУ КЖСИ подготовила стройплощадку для возведения корпусов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ ЮУ КЖСИ подготовила стройплощадку для возведения корпусов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”» (ЮУ КЖСИ, принадлежит Челябинской области) объявило аукцион на второй и третий этап строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Начальная стоимость контракта составляет более 1 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

ЮУ КЖСИ — генеральный подрядчик объекта по договору с областным государственным казенным учреждением «Челябоблинвестстрой», заключенным в декабре 2024 года на сумму более 1,5 млрд руб. Строительство учреждения нового типа для пожилых и инвалидов анонсировали в 2021 году.

Новый интернат планируется построить на Южной улице в селе Миасском. Согласно техническому заданию, в рамках второго этапа строительства подрядчику необходимо возвести четыре здания: медицинский корпус, два отделения для граждан с ограниченной мобильностью, а также корпус для постояльцев с ментальными расстройствами.

В помещениях также разместят комнаты для отдыха и встреч с родственниками, кабинеты медсестер и буфеты. Срок исполнения этого этапа — до 15 октября 2025 года. Третья стадия строительства включает возведение здания для проживания сопровождающих, корпус с учебно-производственными мастерскими, прачечную, контрольно-пропускной пункт, автостоянку, насосные станции и котельную. Этот этап нужно закончить к 15 октября 2026 года. Подведение итогов конкурса запланировано на 5 мая.

Сейчас на строительной площадке завершен демонтаж старого здания интерната «Березки», построенного в 1980-х годах. Министерство социальных отношений Челябинской области сообщало в начале апреля, что новый объект рассчитан на 210 мест. «Здания спроектированы по квартирному типу, чтобы максимально приблизить условия проживания к домашним»,— сообщал минсоц региона.

«Челябоблинвестстрой» заключил контракт с ЮУ КЖСИ из-за того, что на аукцион на строительство интерната «Березки» никто не заявился. Заказчик предложил корпорацию «как единственного подрядчика» и согласовал с конкурсной комиссией заключение договора.

На сайте госзакупок отмечено, что ЮУ КЖСИ обязалась «привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».

Это уже второй контракт между «Челябоблинвестстроем» и ЮУ КЖСИ для строительства интерната в Красноармейском районе. Первый был подписан еще в конце декабря 2023 года. Однако его исполнение прекратилось из-за судебных разбирательств с прокуратурой Челябинской области. Надзорное ведомство требовало признать договор ничтожным. Источники “Ъ-Южный Урал” тогда сообщали, что причина подачи заявления связана с заключением госконтракта на строительство интерната без конкурса. Вместе с иском прокуратура подала ходатайство о принятии обеспечительных мер, из-за которых суд запретил «Челяоблинвестстрою» оплачивать подрядчику выполненные работы на объекте. В мае 2024 года истец отказался от требований и дело закрыли. Перед этим решением «Челябоблинвестстрой» объявил аукцион на строительство интерната с начальной стоимостью контракта 2 млрд руб. Победителем стало московское ООО «Капитал развитие». Спустя шесть месяцев, в ноябре прошлого года заказчик расторг контракт из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязанностей.

По данным сайта госзакупок, «Капитал развитие» выполнил работы только на сумму 17,2 млн руб. и не отработал аванс 20,3 млн руб. Подрядчик должен был к 31 июля 2024 года подготовить площадку к строительству, но так этого и не сделал в полном объеме. Кроме того, «Капитал развитие» не устранил нарушения, выявленные ФБУ «Росстройконтроль» во время работ на объекте. В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск «Челябоблинвестстроя» к бывшему подрядчику на 23,9 млн руб. Ближайшее заседание состоится 27 мая.

Ольга Воробьева