«Березкам» подготовили почву
ЮУ КЖСИ ищет субподрядчика для возведения интерната за 1 млрд рублей
В Челябинской области ищут субподрядчика для строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Работы оценены в 1 млрд руб. Исполнитель должен построить шесть корпусов для постояльцев. Аукцион объявила принадлежащая правительству региона Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ), которая выступает генподрядчиком по контракту с ОГКУ «Челябоблинвестстрой». Компании заключили контракт на 1,5 млрд руб. еще в прошлом году. В 2023 году «Челябоблинвестстрой» и ЮУ КЖСИ уже подписывали договор на строительство интерната, но прокуратура через суд требовала признать его ничтожным.
ЮУ КЖСИ подготовила стройплощадку для возведения корпусов
Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ
АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций”» (ЮУ КЖСИ, принадлежит Челябинской области) объявило аукцион на второй и третий этап строительства дома-интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Начальная стоимость контракта составляет более 1 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
ЮУ КЖСИ — генеральный подрядчик объекта по договору с областным государственным казенным учреждением «Челябоблинвестстрой», заключенным в декабре 2024 года на сумму более 1,5 млрд руб. Строительство учреждения нового типа для пожилых и инвалидов анонсировали в 2021 году.
Новый интернат планируется построить на Южной улице в селе Миасском. Согласно техническому заданию, в рамках второго этапа строительства подрядчику необходимо возвести четыре здания: медицинский корпус, два отделения для граждан с ограниченной мобильностью, а также корпус для постояльцев с ментальными расстройствами.
В помещениях также разместят комнаты для отдыха и встреч с родственниками, кабинеты медсестер и буфеты. Срок исполнения этого этапа — до 15 октября 2025 года. Третья стадия строительства включает возведение здания для проживания сопровождающих, корпус с учебно-производственными мастерскими, прачечную, контрольно-пропускной пункт, автостоянку, насосные станции и котельную. Этот этап нужно закончить к 15 октября 2026 года. Подведение итогов конкурса запланировано на 5 мая.
Сейчас на строительной площадке завершен демонтаж старого здания интерната «Березки», построенного в 1980-х годах. Министерство социальных отношений Челябинской области сообщало в начале апреля, что новый объект рассчитан на 210 мест. «Здания спроектированы по квартирному типу, чтобы максимально приблизить условия проживания к домашним»,— сообщал минсоц региона.
«Челябоблинвестстрой» заключил контракт с ЮУ КЖСИ из-за того, что на аукцион на строительство интерната «Березки» никто не заявился. Заказчик предложил корпорацию «как единственного подрядчика» и согласовал с конкурсной комиссией заключение договора.
На сайте госзакупок отмечено, что ЮУ КЖСИ обязалась «привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций».
Это уже второй контракт между «Челябоблинвестстроем» и ЮУ КЖСИ для строительства интерната в Красноармейском районе. Первый был подписан еще в конце декабря 2023 года. Однако его исполнение прекратилось из-за судебных разбирательств с прокуратурой Челябинской области. Надзорное ведомство требовало признать договор ничтожным. Источники “Ъ-Южный Урал” тогда сообщали, что причина подачи заявления связана с заключением госконтракта на строительство интерната без конкурса. Вместе с иском прокуратура подала ходатайство о принятии обеспечительных мер, из-за которых суд запретил «Челяоблинвестстрою» оплачивать подрядчику выполненные работы на объекте. В мае 2024 года истец отказался от требований и дело закрыли. Перед этим решением «Челябоблинвестстрой» объявил аукцион на строительство интерната с начальной стоимостью контракта 2 млрд руб. Победителем стало московское ООО «Капитал развитие». Спустя шесть месяцев, в ноябре прошлого года заказчик расторг контракт из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязанностей.
По данным сайта госзакупок, «Капитал развитие» выполнил работы только на сумму 17,2 млн руб. и не отработал аванс 20,3 млн руб. Подрядчик должен был к 31 июля 2024 года подготовить площадку к строительству, но так этого и не сделал в полном объеме. Кроме того, «Капитал развитие» не устранил нарушения, выявленные ФБУ «Росстройконтроль» во время работ на объекте. В Арбитражном суде Москвы рассматривается иск «Челябоблинвестстроя» к бывшему подрядчику на 23,9 млн руб. Ближайшее заседание состоится 27 мая.