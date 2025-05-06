С капитана затонувшей в Геленджике яхты взыскивают 30 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела о крушении в Геленджикской бухте яхты Kushinda потерпевшие заявили иск о взыскании с капитана судна ущерба в сумме 30,3 млн руб. Ответчик обжаловал решение суда, который арестовал его имущество в связи с претензиями потерпевших. Соответствующие материалы опубликованы в базе ГАС «Правосудие».

Как следует из судебного акта, после крушения 7 июля 2024 года спортивной яхты Kushinda следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следствием установлено, что капитан судна, стоявшего у причала в Геленджике, пригласил трех отдыхающих на морскую прогулку к теплоходу Rio, который ранее был выброшен на мель у поселка Кабардинка. На обратном пути из-за начавшегося шторма капитан не справился с управлением, судно опрокинулось на бок, пассажиры оказались в воде. Затем яхта ушла под воду, зацепив одну из пассажирок за спасательный жилет, в результате чего женщина утонула.

В ходе следствия выяснилось, что спортивная парусная яхта Kushinda класса МХ700 не была освидетельствована для использования в коммерческих целях и не была признана годной к организации морских прогулок. Расследование уголовного дела продолжается.

Анна Перова, Краснодар