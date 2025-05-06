Янтарный комбинат создал сувенир «Вечный огонь» к 80-летию Победы

Калининградский янтарный комбинат (принадлежит «Ростеху») разработал сувенир «Вечный огонь». Изделие выполнено из солнечного камня, в него интегрирован светодиод, который передает горение огня. Сувенир создали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Запустить его серийное производство планируют в 2026 году.

«Вечный огонь» изготовлен из балтийского янтаря и латуни. Янтарные детали вырезает специально запрограммированный станок. Основание и пламя выполнены из солнечного камня, а пятиконечная звезда — из металла. Диаметр янтарного основания — 90 мм, толщина — 20 мм. В высоту сувенир достигает 60 мм. Вес янтаря — 72 г.

«Чтобы "зажечь" пламя, мы оснастили сувенир специальной подставкой, встроили плату, микроконтроллер и светодиод. Получилось очень красиво и символично»,— прокомментировал начальник отдела экспериментального производства комбината Александр Кузьмин. Его слова приводит пресс-служба предприятия на своем сайте.