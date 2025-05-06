В Марий Эл в апреле предлагали среднюю зарплату в 56 тысяч рублей

В апреле 2025 года в Марий Эл средний размер предлагаемой зарплаты составил 56 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

Уровень предлагаемой зарплаты оказался выше ожидаемого (50 тыс. руб.).

По итогам апреля работодатели Марий Эл разместили более 2,6 тыс. вакансий, что на 27% меньше, чем в апреле 2024 года. Пользователи создали или обновили 14,6 тыс. резюме. Это на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале мая на рынке труда республики сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в Марий Эл приходится 5,6 резюме, что аналогично среднему уровню по России.

В первом квартале 2025 года в республике был зафиксирован рост числа вакансий для студентов на 71%. Подробнее — в материале «Груз давит на вакансии».

Диана Соловьёва