В Марий Эл в I квартале 2025 года число вакансий для студентов выросло на 71%

В первом квартале 2025 года в Марий Эл по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий для студентов увеличилось на 71%. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

За год в Марий Эл на 26% выросло число предложений работы для пенсионеров. В республике также увеличилось количество вакансий с возможностью подработки на 49%.

В топ-5 сфер по числу предложений работы в Марий Эл вошли строительство промышленных и инфраструктурных объектов, пищевая промышленность, логистика и грузоперевозки, производство непродовольственных потребительских товаров, розничная и оптовая торговля.

В Чувашии количество вакансий для пенсионеров выросло на 75%.

Подробнее — в материале «Груз давит на вакансии».

Диана Соловьёва