Глава МИД России Сергей Лавров поучаствовал в церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании внешнеполитического ведомства. В ходе выступления министр отметил важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны и искусства дипломатии в условиях, когда почти вся Европа воюет против России с нацистскими знаменами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Очень важно не только хранить память о героях Великой Отечественной и Второй мировой войн, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие и, я уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте, о дипломатических уроках тех событий. Эти уроки бесценны, в том числе и особенно в нынешней ситуации, когда против нас ведет войну опять практически вся Европа, поставленная под ружье и нацистские знамена»,— сказал господин Лавров. Трансляция велась на Youtube-канале российского МИДа.

Министр добавил, что Европа поддерживает «откровенно антироссийский» режим президента Украины Владимира Зеленского. В это время украинский лидер проводит факельные шествия и угрожает нанести России стратегическое поражение на поле боля.

Накануне, 5 мая, действия Киева в преддверии Дня Победы прокомментировали в Службе внешней разведки (СВР) России. Там уточнили, что круг европейских лидеров, приглашенных в столицу Украины на 9 Мая, почти полностью соответствует «конфигурации гитлеровской коалиции». Циничным назвали в СВР заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что кандидатам в ЕС не следует приезжать на парад Победы в Москву.

Подробности — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».