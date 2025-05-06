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Ветеринары осмотрят кота, приплывшего из Турции в Новороссийск

Кота по кличке Бурак, обнаруженного 12 марта 2025 года на борту судна транспортной компании FESCO в порту Новороссийска, спустя почти три месяца осмотрят ветеринарные службы. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, компания FESCO не направляла в ведомство официального запроса на проведение ветеринарного контроля в отношении животного.

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

В настоящее время обследование кота организовано при участии департамента ветеринарии Краснодарского края, после чего планируется помещение животного на карантин. До завершения этих процедур Бурак остается в зоне таможенного контроля порта, где ему обеспечен необходимый уход.

Как ранее поясняла юрист Надежда Гуселетова, при соблюдении всех формальностей оформление ввоза животного может занять не более суток.

Вячеслав Рыжков

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