Ветеринары осмотрят кота, приплывшего из Турции в Новороссийск
Кота по кличке Бурак, обнаруженного 12 марта 2025 года на борту судна транспортной компании FESCO в порту Новороссийска, спустя почти три месяца осмотрят ветеринарные службы. Как сообщили «Ъ-Новороссийск» в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, компания FESCO не направляла в ведомство официального запроса на проведение ветеринарного контроля в отношении животного.
Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ
В настоящее время обследование кота организовано при участии департамента ветеринарии Краснодарского края, после чего планируется помещение животного на карантин. До завершения этих процедур Бурак остается в зоне таможенного контроля порта, где ему обеспечен необходимый уход.
Как ранее поясняла юрист Надежда Гуселетова, при соблюдении всех формальностей оформление ввоза животного может занять не более суток.