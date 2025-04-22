Екатеринбург признали самым спортивным городом-миллионником России

Самым спортивным городом из числа городов-миллионников по версии всероссийской премии Sports Facilities признан Екатеринбург, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Кроме того, Екатеринбург получил в других номинациях еще шесть наград. «Наш город всегда считался одним из лидеров в спортивной отрасли России. Полученные награды — тому доказательство»,— прокомментировал глава города.

Награды получили следующие спортивные мероприятия и объекты:

Чемпионат России по легкой атлетике, впервые прошедший на стадионе «Калининец», признан лучшим спортивным событием года;

Дворец водных видов спорта получил титул лучшего водного объекта страны;

Академия единоборств РМК стала победителем в категории «Лучший дворец единоборств»;

Многофункциональная «УГМК Арена» победила в номинации «Ледовый дворец — открытие года»;

«Екатеринбург Арена» была отмечена за лучшую ИТ-инфраструктуру в России;

Академия хоккея «Спартаковец» вошла в число призеров в номинации «Лучшая спортивная школа с инфраструктурой».

Премию Sports Facilities учредили в 2014 году. Победители получают награды за заслуги в развитии профессионального и массового спорта.

Напомним, в начале февраля 2025 года строительство «УГМК Арены», возведенной на месте снесенной телебашни, было завершено: площадка может вместить 12 тыс. зрителей на спортивные мероприятия и 15 тыс. зрителей во время концертов. Стоимость строительства составила 24 млрд руб. 10 марта прошло открытие «УГМК Арены» и первый хоккейный матч между клубами «Автомобилист» и ЦСКА.

Ирина Пичурина