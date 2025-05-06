В Самаре задержан подозреваемый в хулиганстве на набережной

Следователь задержал 50-летнего мужчину, подозреваемого в хулиганстве на набережной Самары (ст. 213 УК РФ). В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 мая 2025 года. По версии следствия, между подозреваемым и 13-летним подростком произошел конфликт, и «из-за малозначительного повода» фигурант дела несколько раз ударил потерпевшего по голове.

По этому факту было возбуждено уголовное дело. Доклад по нему затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Подозреваемый записал видео, в котором рассказал, что не смог совладать со своими эмоциями, когда велосипедист не уступил ему дорогу, а затем нецензурно оскорбил фигуранта дела. Также мужчина сказал, что ему стыдно за свой поступок.

Георгий Портнов