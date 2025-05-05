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В Самаре расследуют драку на набережной в майские прадники

Возбуждено уголовное дело по факту драки на набережной Самары. Преступление квалифицировано как хулиганство (ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации в соцмедиа, инцидент произошел 4 мая текущего года. Происшествие попало на видео.

По предварительной информации, в результате конфликта между мужчиной и подростками получил травмы 13-летний ребенок.

Уголовное дело возбуждено по поручению исполняющего обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александра Воеводина. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов

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