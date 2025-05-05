Александр Бастрыкин взял на контроль расследование драки на самарской набережной

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин доложит в центральном аппарате об итогах расследования драки на набережной в региональной столице. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сообщение опубликовал информационный центр ведомства в понедельник, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Соцмедиа сообщили об инциденте в воскресенье, 4 мая. Авторы публикаций утверждают, что у взрослого местного жителя произошел конфликт с несовершеннолетними велосипедистами. Мужчину возмутило, что ему не уступили дорогу и обматерили, и он атаковал одного из владельцев двухколесного транспорта, говорится в публикациях. После этого взрослый участник инцидента опубликовал видео, в котором сказал, что ему стыдно за свой поступок.

В результате происшествия получил травмы 13-летний ребенок, говорится в сообщении. СУ СК РФ по Самарской области расследует уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Георгий Портнов