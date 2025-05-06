В Оренбургской области около шести часов действовало предупреждение об угрозе БПЛА

В Оренбургской области сегодня утром, шестого мая, была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в 7:56 (MSK+2) сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

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В 14:00 власти объявили отбой опасности БПЛА.

Примерно в то же время угроза атаки беспилотников была объявлена в Самарской области. Беспилотная авиация пыталась атаковать промышленные предприятия Новокуйбышевска. На фоне угрозы на несколько часов была приостановлена работа аэропорта «Курумоч».

По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено и перехвачено более сотни вражеских беспилотников.

Сабрина Самедова