Самарскую область атаковали три вражеских беспилотника

Утром во вторник, 6 мая, над территорией Самарской области были сбиты три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотная авиация пыталась атаковать промышленные предприятия Новокуйбышевска. В результате налета никто не погиб и не пострадал. Ущерб инфраструктуре причинен не был. По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено и перехвачено более сотни вражеских беспилотников.

Георгий Портнов