Самарскую область атаковали три вражеских беспилотника
Утром во вторник, 6 мая, над территорией Самарской области были сбиты три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Беспилотная авиация пыталась атаковать промышленные предприятия Новокуйбышевска. В результате налета никто не погиб и не пострадал. Ущерб инфраструктуре причинен не был. По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено и перехвачено более сотни вражеских беспилотников.