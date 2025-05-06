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Самарскую область атаковали три вражеских беспилотника

Утром во вторник, 6 мая, над территорией Самарской области были сбиты три вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотная авиация пыталась атаковать промышленные предприятия Новокуйбышевска. В результате налета никто не погиб и не пострадал. Ущерб инфраструктуре причинен не был. По данным Минобороны РФ, всего за ночь над территорией России было уничтожено и перехвачено более сотни вражеских беспилотников.

Георгий Портнов

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