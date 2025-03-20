ПАО «Россети Юг» планируют объединить с АО «Россети Кубань»

На повестку дня общего собрания общего собрания акционеров ПАО «Россети Юг», прошедшего 17 марта 2025 года, был вынесен вопрос о реорганизации публичного акционерного общества в форме присоединения к нему АО «Россети Кубань». Сообщение об этом опубликовано на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации (ЦРКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо этого, на повестку дня также были вынесены вопросы об определении количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций ПАО «Россети Юг» и прав, предоставляемых этими акциями, а также о внесении изменений в устав ПАО «Россети Юг» и об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.

У акционеров ПАО «Россети Юг», которые проголосуют против присоединения к обществу АО «Россети Кубань» либо не примут участие в голосовании по данному вопросу, планируется выкупить акции по цене 0,08454 руб. за ценную бумагу.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Россети Юг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2007 году. Уставный капитал подведомственного Росимуществу общества — 15,2 млрд руб. Гендиректор предприятия — Алексей Рыбин. По итогам 2024 года выручка ПАО составила 48,2 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

АО «Россети Кубань» зарегистрировано в Краснодаре в 1993 году. Уставный капитал — 39,9 млрд руб. Исполняющим обязанности генерального директора также является Алексей Рыбин, головная компания — Росимущество. Только по итогам третьего квартала 2024 года выручка общества составила 64,3 млрд руб., чистая прибыль — 8,6 млрд руб.

Дмитрий Михеенко