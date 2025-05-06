Международная ассоциация бокса (IBA) будет проводить турниры по кулачным боям, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Решение о включении дисциплины было принято на заседании Совета директоров IBA, которое состоялось в Дубае 5 мая. Сейчас организация разрабатывает свод правил для нового турнира. Подробности о проведении соревнований по кулачным боям будут обнародованы на пресс-конференции в Стамбуле 17 июня 2025 года.

«Бокс, каким мы его знаем сегодня, произошел от кулачного боя, который является чистой и первобытной формой нашего вида спорта. IBA остается на передовой инноваций, но при этом чтит истоки бокса, отсюда и родилась идея стать руководящим органом для кулачных боев. Это возвращение к сути бокса, великолепное зрелище и демонстрация мастерства и мужества»,— заявил президент IBA Умар Кремлев.

IBA приглашает к сотрудничеству промоутеров бойцовской лиги Bare Knuckle и призывает национальные федерации создавать в своих структурах отделы для регулирования отношений.

В 2019 году IBA была лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса. В 2023 году организация была исключена из олимпийского движения. В 2023 году была создана организация World Boxing. Она появилась как альтернатива IBA. В феврале 2025 года Международный олимпийский комитет временно признал World Boxing организацией, управляющей боксом на международном уровне. В марте сообщалось, что турнир по боксу на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе пройдет под эгидой World Boxing.

Таисия Орлова