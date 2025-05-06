Кремль закроют для посетителей 7–9 мая

Московский Кремль закроют для посетителей на три дня из-за празднования Дня Победы. Ограничения будут действовать с 7 по 9 мая включительно, сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

Также в упомянутые дни возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада, передает ТАСС. 10 мая отменят традиционную церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади.

Аналогичные ограничения на посещение Кремля вводили в 2024 году. Российские власти ожидают, что на парад Победы в центре Москвы приедут более 20 глав государств и правительств. Из-за этого в центре городе также ограничат движение.