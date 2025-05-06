В Чувашии средняя предлагаемая зарплата в апреле составила 58,1 тысяч рублей

В Чувашии по итогам апреля 2025 года средний размер предлагаемой зарплаты составил 58,1 тыс. руб. Этот показатель оказался ниже уровня ожидаемой зарплаты, который дошел до 60 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

В России средний размер предлагаемой зарплаты составил 75 тыс. руб.

Всего в апреле разместили более 6,2 тыс. вакансий. Это на 25% меньше, чем в апреле прошлого года. Пользователи создали и обновили 33,6 тыс. резюме, что также на 39% больше, чем в 2024 году.

Аналитики отмечают, что на рынке труда Чувашии в начале мая сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 5,4 резюме, что ниже среднего уровня по России на 0,2 пункта.

По итогам 2024 года в Чувашии наибольшие средние зарплаты предлагали в производстве промышленного оборудования и грузоперевозках. Подробнее — в материале «Груз давит на вакансии».

Диана Соловьёва