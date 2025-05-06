Компания «Магнит» выплатила 1,6 млрд рублей по облигациям

ПАО «Магнит» отчиталось о выплаченных доходах по биржевым облигациям серии БО-005Р-03 за второй купонный период с 4 апреля по 4 мая 2025 года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 1,6 млрд руб. без учета налогов и иных удержаний, говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 18,9 руб. Общее количество облигаций данного выпуска, по которым были выплачены доходы,— 84,8 млн штук.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» в конце апреля текущего года сообщило о выплаченных 636,1 млн руб. доходов по биржевым облигациям за период с 25 марта по 24 апреля 2025 года. Общее количество ценных бумаг — 36 млн штук. Стоимость одной облигации — 17,67 руб. Тогда же «Магнит» сообщил о дополнительном выпуске биржевых облигаций номинальная стоимостью 1000 руб. Всего размещено 42,4 млн биржевых облигаций.

ПАО «Магнит» завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 63,7 млрд руб., что на 35% ниже показателя 2023 года, когда прибыль достигала 98,3 млрд руб. Выручка компании сократилась на 26%, до 412,1 млн руб., снизившись на 146,6 млн руб. В 2024 году компания начислила дивиденды в размере 59,1 млрд руб., что меньше выплат 2023 года, составлявших 97,6 млрд руб.

Дмитрий Михеенко